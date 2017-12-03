Затримано чоловіка, який в'їхав у натовп в Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Нью-Йорку співробітники поліції затримали чоловіка, який у неділю, 3 грудня, скоїв наїзд на пішоходів біля одного з барів у нью-йоркському районі Квінс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Слід зазначити, що поліція поки не опублікувала імена тих, хто був залучений в інцидент.
Також став відомий вік загиблого внаслідок наїзду юнака: йому було 23 роки.
Нагадаємо, у неділю, 3 грудня, в Нью-Йорку автомобіль врізався в групу людей, винуватець інциденту зник з місця злочину.