Затримано чоловіка, який в'їхав у натовп в Нью-Йорку

Слід зазначити, що поліція поки не опублікувала імена тих, хто був залучений в інцидент.

Також став відомий вік загиблого внаслідок наїзду юнака: йому було 23 роки.

Нагадаємо, у неділю, 3 грудня, в Нью-Йорку автомобіль врізався в групу людей, винуватець інциденту зник з місця злочину.