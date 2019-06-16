Задержан еще один боевик "ЛНР"

Так, полицейские на железнодорожной станции в пгт. Попасная, во время проверки документов, обнаружили и задержали 31-летнего жителя г. Лисичанск, который по полицейской базе данных числится, как лицо, которое принимало участие в незаконных вооруженных формированиях.

По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и вступил в незаконное вооруженное формирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в батальоне человек с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан.



Через неделю мужчину вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования.

По данному факту продолжаются следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".



Как сообщал УНН, в Луганской области осудили боевика "ЛНР" .