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Затримано ще одного бойовика "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Поліцейські Луганщини затримали бойовика НЗФ так званої "ЛНР". Про це повідомила на сторінці в Facebook начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає УНН. 

Затримано ще одного бойовика "ЛНР"

Так, поліцейські на залізничній станції у м. Попасна, під час перевірки документів, виявили та затримали 31-річного мешканця м. Лисичанськ, який по поліцейській базі даних значиться, як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях.

Зі слів затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича та вступив до незаконного збройного формування "Призрак" так званої "ЛНР". Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян.

За тиждень чоловіка викликали на постійне місце роботи і він покинув лави бандформування.

За даним фактом тривають слідчі дії у кримінальному провадженні відкритому за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Як повідомляв УНН, на Луганщині засудили бойовика "ЛНР"

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