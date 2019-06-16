Затримано ще одного бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Поліцейські Луганщини затримали бойовика НЗФ так званої "ЛНР". Про це повідомила на сторінці в Facebook начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає УНН.
Так, поліцейські на залізничній станції у м. Попасна, під час перевірки документів, виявили та затримали 31-річного мешканця м. Лисичанськ, який по поліцейській базі даних значиться, як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях.
Зі слів затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича та вступив до незаконного збройного формування "Призрак" так званої "ЛНР". Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян.
За тиждень чоловіка викликали на постійне місце роботи і він покинув лави бандформування.
За даним фактом тривають слідчі дії у кримінальному провадженні відкритому за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
Як повідомляв УНН, на Луганщині засудили бойовика "ЛНР".