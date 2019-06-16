Затримано ще одного бойовика "ЛНР"

Так, поліцейські на залізничній станції у м. Попасна, під час перевірки документів, виявили та затримали 31-річного мешканця м. Лисичанськ, який по поліцейській базі даних значиться, як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях.

Зі слів затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича та вступив до незаконного збройного формування "Призрак" так званої "ЛНР". Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян.



За тиждень чоловіка викликали на постійне місце роботи і він покинув лави бандформування.

За даним фактом тривають слідчі дії у кримінальному провадженні відкритому за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".



Як повідомляв УНН, на Луганщині засудили бойовика "ЛНР".