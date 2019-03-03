Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее внука
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Одесской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой женщины и ее внука. Об этом сообщил начальник ГУНП в области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал ее жизнь и жизнь ее внука", - написал Головин.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, в Одесской области неизвестные убили женщину и ее внука.
Их тела убитых найдены в частном доме. Кроме того, правоохранители обнаружили пропажу банковской карты погибшего.
Полиция проводит досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).