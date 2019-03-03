Затримано підозрюваного у вбивстві жінки та її онука
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В Одеській області поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки похилого віку та її онука. Про це повідомив начальник ГУНП в області Дмитро Головін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За лічені години затримано покидька, який через жагу до грошей двома пострілами у голову відібрав не лише банківську картку і телефон у літньої жінки, а і обірвав її життя та життя її онука", - написав Головін.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, в Одеській області невідомі вбили жінку та її онука.
Їх тіла вбитих знайдені у приватному будинку. Крім того, правоохоронці виявили зникнення банківської карти загиблого.
Поліція проводить досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).