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Задержан нападавший на нардепа под Киевом – полиция

Задержан нападавший на нардепа под Киевом – полиция

Киев  •  УНН

 • 12407 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Полиция задержала нападавшего на народного депутата в поселке Гостомель Киевской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

"За несколько часов работники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших (на нардепа - ред.) в порядке ст. 208 УПК Украины... Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине", - говорится в сообщении.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на нардепа открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, сегодня около 10:00 поселке Гостомель Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата.

По данным полиции, нардепу забрызгали лицо слезоточивым газом "Терен-4", а также облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты.

Для задержания злоумышленников полиция ввела спецоперацию "Перехват".

Добавим, что о нападении на себя сообщил в Facebook нардеп Виталий Куприй.

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