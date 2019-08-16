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Затримано нападника на нардепа під Києвом – поліція

Затримано нападника на нардепа під Києвом – поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Поліція затримала нападника на народного депутата у селищі Гостомель Київської області. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.

"За кілька годин працівники поліції оперативно розшукали та затримали одного з нападників (на нардепа - ред.) у порядку ст. 208 КПК України… Зловмисником виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також знайшли автомобіль, на якому зникли нападники. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучено у якості речового доказу.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення.

За фактом нападу на нардепа відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 години селищі Гостомель Київської області двоє невідомих напали на народного депутата.

За даними поліції, нардепу забризкали обличчя сльозогінним газом "Терен-4", а також облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти.

Для затримання зловмисників поліція ввела спецоперацію "Перехоплення".

Додамо, що про напад на себе повідомив у Facebook нардеп Віталій Купрій.

Українські Національні Новини

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