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Задержание украинца в Крыму: Украина выразила России решительный протест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. МИД Украины выражает решительный протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя по поводу необоснованного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает УНН.

В МИД отметили, что по решению так называемого Киевского районного "суда" Симферополя, заседание которого проводилось в закрытом режиме, Кашуку была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18.02.2020 года. Не исключаем вероятность применения к Кашуку физического и психологического принуждения из-за якобы его отказа от услуг адвоката. Такие действия российского оккупационного режима расцениваем как репрессии и запугивание украинских граждан.

"Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что Россия должна немедленно выполнить резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017, 22 декабря 2018 года и 18 декабря 2019 года, а также приказ Международного суда ООН относительно мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, ФСБ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука, которого подозревают в терроризме.

Украинские Национальные Новости

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