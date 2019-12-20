Затримання українця у Криму: Україна висловила Росії рішучий протест

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. МЗС України висловлює рішучий протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя з приводу безпідставного затримання громадянина України Дениса Кашука за сфабрикованими звинуваченнями. Про це йдеться у заяві відомства, передає УНН.

У МЗС відзначили, що за рішенням так званого Київського районного “суду” м.Сімферополя, засідання якого проводилось у закритому режимі, Кашуку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою до 18.02.2020 року. Не виключаємо ймовірність застосування до Д.Кашука фізичного та психологічного примусу через нібито його відмову від послуг адвоката. Такі дії російського окупаційного режиму розцінюємо як репресії та залякування українських громадян.

“Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права”, — йдеться у повідомленні.

МЗС наголошує, що Росія має негайно виконати Резолюції ГА ООН “Територіальна цілісність України від 27 березня 2014 року, “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)” від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року, 22 грудня 2018 року та 18 грудня 2019 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти РФ стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

“Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах”, — зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНН, ФСБ затримала в окупованому Криму жителя Сімферополя Дениса Кашука, якого підозрюють в тероризмі.

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