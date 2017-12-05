Задержание Саакашвили: опять начались столкновения между активистами и правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На улице Трехсвятительской в центре Киева, где заблокирован автомобиль с задержанным экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, произошло столкновение между активистами и правоохранителями, передает корреспондент УНН.
Автомобиль, где якобы сейчас находится Саакашвили, пытался сдать назад, но активисты начали сопротивляться. После этого начались столкновения между правоохранителями и активистами.
Силовики применили слезоточивый газ.
Напомним, активисты строят баррикады в центре Киева.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.