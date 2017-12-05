Затримання Саакашвілі: знову розпочалися сутички між активістами та правоохоронцями

Автомобіль, де нібито наразі перебуває Саакашвілі, намагався здати назад, але активісти почали чинити опір. Після цього почалися сутички між правоохоронцями та активістами.

Силовики застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, активісти зводять барикади у центрі Києва.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.