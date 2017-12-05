Задержание Саакашвили: активисты разбирают брусчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В центре Киева на улице Трехсвятительской активисты разбирают брусчатку. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Пока брущатку активисты используют для того, чтобы укрепить баррикаду. Внизу улицы, возле Украинского дома, уже есть места, где брусчатка полностью снята.
Как сообщал УНН, между активистами и правоохранителями на улице Трехсвятительской снова начались столкновения.
Автомобиль, где якобы сейчас находится М.Саакашвили, пытался сдать назад, но активисты начали сопротивляться. После этого начались столкновения между правоохранителями и активистами.
Силовики применили слезоточивый газ.
Напомним, активисты строят баррикады в центре Киева.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.