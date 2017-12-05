Затримання Саакашвілі: активісти розбирають бруківку

Поки бруківку активісти використовують для того, щоб укріпити барикаду. Внизу вулиці, біля Українського дому, вже є місця, де бруківка повністю знята.

Як повідомляв УНН, між активістами та правоохоронцями на вулиці Трьохсвятительській знову розпочалися сутички.

Автомобіль, де нібито наразі перебуває Саакашвілі, намагався здати назад, але активісти почали чинити опір. Після цього почалися сутички між правоохоронцями та активістами.

Силовики застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, активісти зводять барикади у центрі Києва.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.