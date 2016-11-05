Задержанные боевиками "ЛНР" фаны "Зари" не имеют отношения к "Азову" - заявление

"... Ни один из названных сепаратистами задержанных не был официально причастным ни к полку Азов, ни к Гражданскому Корпусу Азов. Рассматривая даты рождения задержанных, еще раз видим подтверждение того, что "ЛНРовские" террористы являются трусами, ведь "героически" им удалось задержать только подростков ", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 5 ноября была распространена информация о задержании "министерством госбезопасности террористической" ЛНР "двух представителей фанатского движения ультрас " Зари " на оккупированных территориях украинской Луганщины. В характеристике задержанных боевики приписывают им и пребывания в составе полка "Азов", и членство в Гражданском Корпусе "Азов".