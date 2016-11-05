Затримані бойовиками “ЛНР” фани “Зорі” не мають відношення до “Азову” - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Уболівальники “Зорі” про затримання яких заявили бойовики “ЛНР” не причетні ані до полку “Азов”, ані до Цивільного Корпусу “Азов”. Про це йдеться у заяві прес-служби “Азову”, передає УНН.
“... жоден із названих сепаратистами затриманих не був офіційно причетним ані до полку Азов, ані до Цивільного Корпусу Азов. Споглядаючи дати народження затриманих, вкотре бачимо підтвердження того, що „ЛНРівські“ терористи є боягузами, адже „героїчно“ їм вдалося затримати лишень підлітків”, — наголосили у прес-службі.
Нагадаємо, 5 листопада була поширена інформація щодо затримання “міністерством держбезпеки терористичної “ЛНР” двох представників фанатського руху ультрас “Зорі” на окупованих територіях української Луганщини. У характеристиці затриманих бойовики приписують їм і перебування у складі полку “Азов”, і членство у Цивільному Корпусі “Азов”.