Задержали экс-чиновника Фонда госимущества: передавал оккупантам информацию о ВСУ

Цитата

"... сообщено о подозрении жителю г. Киев в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины (2010-2014 гг.) распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны.

"С 24 февраля по 16 марта 2022 года гражданин Украины на территории города Киева в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям Российской Федерации и представителям ДНР/ЛНР данные относительно мест расположения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины. Имея военное образование, он осознавал, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов", - отмечается в сообщении.

Так, подозреваемый задержан в порядке ст. 615 УК Украины.

Во время обыска у него обнаружены и изъяты пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим

Первым заместителем Фонда государственного имущества Украины (2010-2014 годах) был Евгений Иванов.

Дополнение

Мэру города Купянск Генадию Мацегоре, который перешел на сторону врага, объявили подозрение в государственной измене.