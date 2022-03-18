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Затримали ексчиновника Фонду держмайна: передавав окупантам інформацію про ЗСУ

Затримали ексчиновника Фонду держмайна: передавав окупантам інформацію про ЗСУ

Київ • УНН

 • 99886 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві затримали колишнього першого заступника Фонду державного майна України за підозрою у передачі окупантам інформацію про розміщення військових та техніки ЗСУ під час війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

"... повідомлено про підозру мешканцю м. Києва у державній зраді, а також незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, колишній перший заступник Фонду державного майна України (2010-2014 роках) поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни.

"З 24 лютого по 16 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Російській Федерації та представникам ДНР/ЛНР дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України. Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст", - зазначається в повідомленні.

Так, підозрюваного затримано у порядку ст. 615 КК України.

Під час обшуку у нього виявлено та вилучено пістолети, набої, гранати і мобільний телефон. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Додамо

Першим заступником Фонду державного майна України (2010-2014 роках) був Євген Іванов.

Доповнення

Меру міста Куп’янськ Генадію Мацегорі, який перейшов на бік ворога, оголосили підозру у державній зраді.

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