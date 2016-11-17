Пробки в Киеве достигли восьми баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18.45 движение затруднено на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Льва Толстого, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Ярославов Вал. Скорость движения там не превышает 5 км в час.
Также пробки наблюдаются на улицах Саксаганского, Вадима Гетьмана, Краснозвездном проспекте, проспекте Победы, улице Елены Телиги, а также на мосту Метро, улице Гната Хоткевича и Харьковском шоссе.
Кроме того, по состоянию на 18.50, по данным "Яндекс-карты", в Киеве зафиксировано пятнадцать ДТП.