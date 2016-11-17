Затори в Києві сягнули восьми балів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 18.45 рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Володимирська, вульварі Тараса Шевченка, вулицях Льва Толстого, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Ярославів Вал. Швидкість руху там не перевищує 5 км на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Саксаганського, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі, Проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, а також на мосту Метро, вулиці Гната Хоткевича та Харківському шосе.
Крім того, станом на 18.50, згідно з даними “Яндекс-Карти”, у Києві зафіксовано п’ятнадцять ДТП.