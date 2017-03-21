Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18:50, движение затруднено на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Пушкинская, Большая Васильковская, Шота Руставели, Антоновича, Саксаганского, Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, частично на Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина.

Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 18:50, в столице зафиксировали 5 ДТП.