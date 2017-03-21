Затори в Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:50, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Володимирська, бульварі Тараса Шевченко, вулицях Пушкінська, Велика Васильківська, Шота Руставелі, Антоновича, Саксаганського, Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Олександра Довженко, Вадима Гетьмана, частково на Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:50, в столиці зафіксовано 5 ДТП.