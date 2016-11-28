Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18:35, пробки наблюдаются на улицах Бассейная, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянская, Саксаганского, Проспекте Победы.

Кроме того, движение затруднено на Набережном шоссе, улице Гната Хоткевича, Харьковском шоссе, а также на улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.

Также, по состоянию на 18:35, по данным "Яндекс-карты" в столице произошло 11 ДТП.