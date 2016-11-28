Затори в Києві сягнули семи балів

Так, станом на 18.35, затори спостерігаються на вулицях Басейна, Велика Васильківська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Саксаганського, Проспекті Перемоги.

Крім того, рух ускладнено на Набережному шосе, вулиці Гната Хоткевича, Харківському шосе, а також на вулиці Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.

Також, станом на 18.35, за даними “Яндекс-карти” в столиці спостерігається одинадцять ДТП.