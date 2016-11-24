Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18:30 пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Бассейная, Владимирская, Шота Руставели, Льва Толстого и Жилянская. Скорость движения там не превышает 5 км в час.

Кроме того, движение затруднено на улицах Саксаганского, Пушкинской, Шелковичной, Михайловской, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Чорновила, проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:30 в столице зафиксировано тринадцать ДТП.