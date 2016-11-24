Затори у Києві сягнули семи балів

Так, станом на 18:30 затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Басейна, Володимирська, Шота Руставелі, Льва Толстого та Жилянська. Швидкість руху там не перевищує 5 км за годину.

Крім того, рух ускладнений на вулицях Саксаганського, Пушкінській, Шовковичній, Михайлівській, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола , проспекті Перемоги та бульварі Тараса Шевченка.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.30 в столиці зафіксовано тринадцять ДТП.