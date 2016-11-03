Пробки в Киеве достигли пяти баллов

По состоянию на 18.00 движение затруднено на улицах Крещатик, Братиславская, Оболонском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улице Большая Васильковская, Саксаганского, Николая Гринченко. Скорость движения транспорта там не превышает 10 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на бульваре Дружбы народов, улице Дегтяревской, проспекте Леся Курбаса, Кольцевой дороге, проспекте Победы.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.10 в столице зафиксировали десять ДТП.