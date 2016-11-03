Затори у Києві сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Автомобільні затори у столиці сягнули п’яти балів, передає УНН із посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.00 рух ускладнений на вулицях Хрещатик, Братиславська, Оболонському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Велика Васильківська, Саксаганського, Миколи Грінченка. Швидкість руху транспорту там не перевищує 10 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на бульварі Дружби народів, вулиці Дегтярівська, проспекті Леся Курбаса, Кільцевій дорозі, Проспекті Перемоги.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 18.10 у столиці зафіксовано десять ДТП.