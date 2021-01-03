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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 64848 просмотра

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Затмение 2021: когда и где наблюдать лунные и солнечные затмения

Киев • УНН

 • 122080 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В 2021 году состоится четыре затмения: два из них будут солнечными, а два - лунными, пишет УНН.

Затмение 2021: когда и где наблюдать лунные и солнечные затмения

Календарь затмений 2021

• 26 мая 2021 - полное лунное затмение
• 10 июня 2021 - кольцеобразное солнечное затмение
• 19 ноября 2021 - частичное лунное затмение
• 4 декабря 2021 - полное солнечное затмение

Период между затмениями называют коридором затмений. В 2021 году их будет два.

• с 26 мая 2021 по 10 июня 2021 и продлится 15 дней.
• с 19 ноября 2021 по 4 декабря 2021 продолжительностью 16 дней.

Лунное затмение 26 мая 2021 («Кровавая луна»)
Полное лунное затмение увидят в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Лунное затмение 19 ноября 2021
Это частичное лунное затмение снова будет видно в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Затмение Солнца 10 июня 2021
Затмение Солнца 10 июня 2021 будет кольцеобразным. Состоится оно в 12:41 по Киеву и лучше будет видным с территории Канады, Гренландии и Дальнего Востока.

Солнечное затмение Солнца 4 декабря 2021
Наступит в 9:34 по киевскому времени. Максимальную фазу его можно будет увидеть с территории Антарктиды.

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