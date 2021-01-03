Затмение 2021: когда и где наблюдать лунные и солнечные затмения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В 2021 году состоится четыре затмения: два из них будут солнечными, а два - лунными, пишет УНН.
Календарь затмений 2021
• 26 мая 2021 - полное лунное затмение
• 10 июня 2021 - кольцеобразное солнечное затмение
• 19 ноября 2021 - частичное лунное затмение
• 4 декабря 2021 - полное солнечное затмение
Период между затмениями называют коридором затмений. В 2021 году их будет два.
• с 26 мая 2021 по 10 июня 2021 и продлится 15 дней.
• с 19 ноября 2021 по 4 декабря 2021 продолжительностью 16 дней.
Лунное затмение 26 мая 2021 («Кровавая луна»)
Полное лунное затмение увидят в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
Лунное затмение 19 ноября 2021
Это частичное лунное затмение снова будет видно в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
Затмение Солнца 10 июня 2021
Затмение Солнца 10 июня 2021 будет кольцеобразным. Состоится оно в 12:41 по Киеву и лучше будет видным с территории Канады, Гренландии и Дальнего Востока.
Солнечное затмение Солнца 4 декабря 2021
Наступит в 9:34 по киевскому времени. Максимальную фазу его можно будет увидеть с территории Антарктиды.