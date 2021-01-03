Затемнення 2021: коли та де спостерігати місячні та сонячні затемнення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У 2021 році відбудеться чотири затемнення: два з них будуть сонячними, а два – місячними, пише УНН.
Календар затемнень 2021 року
• 26 травня 2021 року – повне місячне затемнення
• 10 червня 2021 року – кільцеподібне сонячне затемнення
• 19 листопада 2021 року – часткове місячне затемнення
• 4 грудня 2021 року – повне сонячне затемнення
Період між затемненнями називають коридором затемнень. У 2021 році їх буде два.
• з 26 травня 2021 року по 10 червня 2021 року і триватиме 15 днів.
• з 19 листопада 2021 року по 4 грудня 2021 року тривалістю 16 днів.
Місячне затемнення 26 травня 2021 року («Кривавий місяць»)
Повне місячне затемнення побачать в Австралії і Тихому океані, Східній Азії, Північній і Південній Америці.
Місячне затемнення 19 листопада 2021 року
Це часткове місячне затемнення знову буде видно в Австралії і Тихому океані, Східній Азії, Північній і Південній Америці.
Затемнення Сонця 10 червня 2021 року
Затемнення Сонця 10 червня 2021 року буде кільцеподібним. Відбудеться воно о 12:41 за Києвом і найкраще буде видним з території Канади, Гренландії і Далекого Сходу.
Сонячне затемнення Сонця 4 грудня 2021 року
Настане о 09:34 за київським часом. Максимальну фазу його можна буде побачити з території Антарктиди.