Заместительницу Ермака назначили на должность министра экономики

“За” соответствующее решение проголосовали 256 нардепов.

Во время своего выступления с трибуны ВР перед назначением, Свириденко отметила, что в Украине практически отсутствуют стимулы создания продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам Свириденко, она планирует сосредоточиться на развитии следующих сфер экономики — стратегических кластеров:



машиностроения и судостроения;



энергетика — наиболее уязвимый на сегодня сектор экономики, и планируется сделать Украину более независимой, в том числе через массовую термомодернизацию домов;



отрасль ІТ — увеличить оборонные и медицинские заказа для этой отрасли;



сельское хозяйство — пересмотреть налоги и увеличить урожайность;



строительство — выйти на 20 млн квадратных метров ежегодно и расширить ипотечные программы.



Справочно

Юлия Свириденко карьеру начала в 2008 году в частном секторе. С 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации: возглавляла Департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя областной государственной администрации.

В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины.