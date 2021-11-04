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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Заместительницу Ермака назначили на должность министра экономики

Киев • УНН

 • 16837 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко первым вице-премьер-министром — министром экономики, передает корреспондент УНН.

Заместительницу Ермака назначили на должность министра экономики

“За” соответствующее решение проголосовали 256 нардепов.

Во время своего выступления с трибуны ВР перед назначением, Свириденко отметила, что в Украине практически отсутствуют стимулы создания продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам Свириденко, она планирует сосредоточиться на развитии следующих сфер экономики — стратегических кластеров:

  • машиностроения и судостроения;
  • энергетика — наиболее уязвимый на сегодня сектор экономики, и планируется сделать Украину более независимой, в том числе через массовую термомодернизацию домов;
  • отрасль ІТ — увеличить оборонные и медицинские заказа для этой отрасли;
  • сельское хозяйство — пересмотреть налоги и увеличить урожайность;
  • строительство — выйти на 20 млн квадратных метров ежегодно и расширить ипотечные программы.

Справочно

Юлия Свириденко карьеру начала в 2008 году в частном секторе. С 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации: возглавляла Департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя областной государственной администрации.

В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

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