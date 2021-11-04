Заступницю Єрмака призначили на посаду міністра економіки

“За” відповідне рішення проголосували 256 нардепів.

Під час свого виступу з трибуни ВР перед призначенням, Свириденко зауважила, що в Україні практично відсутні стимули створення продукції з високою доданою вартістю. За словами Свириденко, вона планує зосередитися на розвитку наступних сфер економіки — стратегічних кластерів:



машинобудування та суднобудування;



енергетика — найбільш вразливий на сьогодні сектор економіки, і планується зробити Україну більш незалежною, зокрема черех масову термомодернізацію будинків;



галузь ІТ — збільшити оборонні та медичні замовлення для цієї галузі;



сільське господарство — переглянути податки та збільшити врожайність;



будівництво — вийти на 20 млн метрів квадратних щорічно та розширити іпотечні програми.



Довідково

Юлія Свириденко кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року — першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу Президента України.