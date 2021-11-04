Заступницю Єрмака призначили на посаду міністра економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко першим віце-прем’єр-міністром — міністром економіки, передає кореспондент УНН.
“За” відповідне рішення проголосували 256 нардепів.
Під час свого виступу з трибуни ВР перед призначенням, Свириденко зауважила, що в Україні практично відсутні стимули створення продукції з високою доданою вартістю. За словами Свириденко, вона планує зосередитися на розвитку наступних сфер економіки — стратегічних кластерів:
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- машинобудування та суднобудування;
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- енергетика — найбільш вразливий на сьогодні сектор економіки, і планується зробити Україну більш незалежною, зокрема черех масову термомодернізацію будинків;
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- галузь ІТ — збільшити оборонні та медичні замовлення для цієї галузі;
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- сільське господарство — переглянути податки та збільшити врожайність;
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- будівництво — вийти на 20 млн метрів квадратних щорічно та розширити іпотечні програми.
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Довідково
Юлія Свириденко кар’єру розпочала у 2008 році у приватному секторі. З 2015 року працювала на керівних посадах у Чернігівській обласній державній адміністрації: очолювала Департамент економічного розвитку, обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови обласної державної адміністрації.
У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року — першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу Президента України.