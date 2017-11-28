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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33470 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33125 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99642 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87160 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96858 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124189 просмотра

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Заместителю председателя РГА в Шостке пытались сжечь автомобиль

Заместителю председателя РГА в Шостке пытались сжечь автомобиль

Киев  •  УНН

 • 15970 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Неустановленные лица пытались сжечь автомобиль одного из заместителей председателя Шосткинской районной государственной администрации Сумской области. Об этом сообщили УНН в полиции.

Произошло, вероятно, среди бела дня. Чиновник обнаружил, что его автомобиль марки "ВАЗ", который был припаркован на площадке возле здания администрации, облитый темной веществом с характерным запахом горюче-смазочных материалов. Также на авто обнаружены следы попыток поджога.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, это далеко не первый инцидент с сожжением автомобилей. Подобные правонарушения фиксируются в разных регионах страны.

Как сообщал УНН, в Запорожье в ночь на 28 ноября сгорело сразу три автомобиля.

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