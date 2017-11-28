Заместителю председателя РГА в Шостке пытались сжечь автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Неустановленные лица пытались сжечь автомобиль одного из заместителей председателя Шосткинской районной государственной администрации Сумской области. Об этом сообщили УНН в полиции.
Произошло, вероятно, среди бела дня. Чиновник обнаружил, что его автомобиль марки "ВАЗ", который был припаркован на площадке возле здания администрации, облитый темной веществом с характерным запахом горюче-смазочных материалов. Также на авто обнаружены следы попыток поджога.
Сейчас открыто уголовное производство по ст.194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, это далеко не первый инцидент с сожжением автомобилей. Подобные правонарушения фиксируются в разных регионах страны.
Как сообщал УНН, в Запорожье в ночь на 28 ноября сгорело сразу три автомобиля.