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Заступнику голови РДА в Шостці намагалися спалити автомобіль

Заступнику голови РДА в Шостці намагалися спалити автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Невстановлені особи намагалися спалити автомобіль одного із заступників голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області. Про це УНН повідомили у поліції.

Подія сталася, ймовірно, серед білого дня. Чиновник виявив, що його автомобіль марки “ВАЗ”, що був припаркований на майданчику неподалік будівлі адміністрації, облитий темною речовиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів. Також на авто виявлені сліди спроб підпалу.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, це далеко не перший інцидент зі спаленням автомобілів. Подібні правопорушення фіксуються у різних регіонах країни.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі в ніч на 28 листопада згоріло одразу три авто.

Українські Національні Новини

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