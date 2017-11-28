Заступнику голови РДА в Шостці намагалися спалити автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Невстановлені особи намагалися спалити автомобіль одного із заступників голови Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася, ймовірно, серед білого дня. Чиновник виявив, що його автомобіль марки “ВАЗ”, що був припаркований на майданчику неподалік будівлі адміністрації, облитий темною речовиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів. Також на авто виявлені сліди спроб підпалу.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна.
Нагадаємо, це далеко не перший інцидент зі спаленням автомобілів. Подібні правопорушення фіксуються у різних регіонах країни.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі в ніч на 28 листопада згоріло одразу три авто.