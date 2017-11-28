Заступнику голови РДА в Шостці намагалися спалити автомобіль

Подія сталася, ймовірно, серед білого дня. Чиновник виявив, що його автомобіль марки “ВАЗ”, що був припаркований на майданчику неподалік будівлі адміністрації, облитий темною речовиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів. Також на авто виявлені сліди спроб підпалу.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст.194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, це далеко не перший інцидент зі спаленням автомобілів. Подібні правопорушення фіксуються у різних регіонах країни.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі в ніч на 28 листопада згоріло одразу три авто.