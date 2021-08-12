Заместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения содержание под стражей с залогом заместителю мэра Николаевского горсовета Сергею Кореневу, которого подозревают в завладении 26,8 млн грн бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
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“Выбрана мера пресечения заместителю мэра Николаевского горсовета, подозреваемому в хищении 27 млн гривен.
12 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю мэра Николаевского горсовета, одному из подозреваемых в завладении 26,8 млн гривен бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере 3,5 млн гривен.
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Напомним
Во вторник, 10 августа, в Николаевском горсовете разоблачили должностных лиц на хищении 2,6 млн грн, при реконструкции Соборной площади в Одессе.