Заступника мера Миколаєва взяли під варту з заставою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід тримання під вартою із заставою заступнику мера Миколаївської міськради Сергію Коренєву, якого підозрюють у заволодінні 26,8 млн грн бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
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“Обрано запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, підозрюваному у розкраданні 27 млн гривень.
12 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.
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Нагадаємо
У вівторок, 10 серпня, у Миколаївській міськраді викрили посадовців на розкраданні 26,8 млн грн, під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.