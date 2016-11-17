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Заместитель председателя регламентного комитета ВР: ГПУ должна убедить нас, что это преступление, а не преследование В.Новинского

Киев • УНН

 • 9487 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Комментируя вчерашнее заседание регламентного комитета, первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник назвал сомнительными претензии коллег и генерального прокурора, передает УНН со ссылкой на " 112 Украина ".

"Что касается " дела Новинского ", то недовольство ряда депутатов и заявление Генпрокурора - это политика, а не процедура. Мне вообще кажется, что сейчас на каждую проблему в стране нам будут предлагать посадить по одному депутату. Есть проблемы с тарифами - давайте посадим 2 депутатов, есть проблемы с рейтингом в Генпрокуратуре - давайте еще кого-то посадим. У нас так скоро закончатся депутаты, и тогда придется объяснять народу, что дело может все-таки в регуляторах, прокуратуре и так далее ... ", - прокомментировал ситуацию депутат.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли ВР голосовать за снятие депутатской неприкосновенности без резолюции регламентного комитета, Павел Пинзеник отметил: "По процедуре нет, но ВР в принципе может все, хотя судебные инстанции с этим вряд ли согласятся". Также заместитель председателя регламентного комитета сообщил о дальнейшей судьбе рассмотрения этого вопроса в Комитете: "Мы отправили Генпрокуратуре наши замечания по процедуре, далее они должны на них ответить, и мы вернемся к рассмотрению представления. Вопрос не снят".

Говоря о своем личном отношении к этому вопросу, Павел Пинзеник отметил, что возможно он бы и хотел, чтобы Генпрокуратура предоставила реальные доказательства причастности Вадима Новинского к уголовным преступлениям, но речь идет о том, что предоставленные сведения не имеют к этому никакого отношения и только отвлекают общественное мнение от более важных вопросов.

"Депутатский иммунитет - это не собственность депутата или ВР, это конституционная норма, которая обеспечивает нашу независимость, в том числе от Генпрокурора, деятельность которого мы контролируем и если мы будем вот так на эмоциях подписывать все, что они нам присылают, то давайте заменим парламент на Генпрокуратуру ", - заявил заместитель председателя регламентного комитета. Также он осудил политические демарши депутатов от "Самопомощи", которые Комитет обвинили в заангажированности.

"Поразительно при этом, что Генпрокуратура не имеет никаких задокументированных претензий к" заказчику "этих преступлений - Януковичу, однако" охотится "на депутата Новинского. Далее, Генеральный прокурор заявляет, что непосредственных исполнителей преступления он считает привлекать к ответственности не целесообразным. Нам бы хотелось объяснений, чтобы мы поняли - говорится действительно о преступлениях, а не о преследовании Новинского, Иванова, Петрова, Сидорова ... Я считаю, что Генпрокуратура здесь не просто не доработала, а гораздо хуже ", - подытожил депутат.

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