Заступник голови регламентного комітету ВР: ГПУ повинна переконати нас, що це злочин, а не переслідування В.Новинського

"Що стосується "справи Новинського", то невдоволення ряду депутатів і заяву Генпрокурора - це політика, а не процедура. Мені взагалі здається, що зараз на кожну проблему в країні нам будуть пропонувати посадити по одному депутату. Є проблеми з тарифами - давайте посадимо 2 депутатів, є проблеми з рейтингом у Генпрокуратури - давайте ще кого-то посадимо. У нас так скоро закінчаться депутати, і тоді доведеться пояснювати народу, що справа може все-таки в регуляторах, прокуратури і так далі...", - прокоментував ситуацію депутат.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може ВР голосувати за зняття депутатської недоторканності без резолюції Регламентного Комітету, Павло Пинзеник зазначив: "По процедурі немає, але ВР в принципі може все, хоча судові інстанції з цим навряд чи погодяться". Також заступник голови Регламентного Комітету повідомив про подальшу долю розгляду цього питання в Комітеті: "Ми відправили Генпрокуратурі наші зауваження по процедурі, далі вони повинні на них відповісти, і ми повернемося до розгляду подання. Питання не знято".

Говорячи про своє особисте ставлення до цього питання, Павло Пинзеник зазначив, що можливо він би і хотів, щоб Генпрокуратура надала реальні докази причетності Вадима Новинського до кримінальних злочинів, але мова йде про те, що надані відомості не мають до цього ніякого відношення і тільки відволікають громадську думку від більш важливих питань.

"Депутатський імунітет - це не власність депутата або ВР, це конституційна норма, яка забезпечує нашу незалежність, в тому числі від Генпрокурора, діяльність якого ми контролюємо і якщо ми будемо ось так на емоціях підписувати все, що вони нам надсилають, то давайте замінимо парламент на Генпрокуратуру", - заявив заступник голови Регламентного Комітету. Також він засудив політичні демарші депутатів від "Самопомочи", які Комітет звинуватили в заангажованості.

"Разюче при цьому, що Генпрокуратура не має жодних задокументованих претензій до "замовнику" цих злочинів - Януковичу, проте "полює" на депутата Новинського. Далі, Генеральний прокурор заявляє, що безпосередніх виконавців злочину він вважає притягати до відповідальності не доцільним. Нам би хотілося пояснень, щоб ми зрозуміли - йдеться дійсно про злочини, а не про переслідування Новинського, Іванова, Петрова, Сидорова... Я вважаю, що Генпрокуратура тут не просто не допрацювала, а набагато гірше", - підсумував депутат.