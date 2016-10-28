Заместитель председателя Полтавской ОГА задекларировал восемь автомобилей

Согласно декларации, заместитель председателя ОГА имеет три квартиры площадями 47,4, 37 и 46 кв.м; гараж площадью 30 кв.м и три земельных участка общей площадью 2529 кв.м.

Также в собственности Олега Пруглы четыре легковых автомобиля: "Citroen BX 19 TDR» 1987 года выпуска, "ЗАЗ 965» 1968 года выпуска, "МЗМА 400" 1953 выпуска, "BMW 735 и» 1987 года выпуска и прицеп к автомобилю 1992 года выпуска . У жены О.Пругла, согласно декларации, есть легковой автомобиль "Daihatsu Sirion" 2008 года выпуска, "ЗАЗ 965 А" 1966 выпуска и "ВАЗ 21011» 1989 года выпуска.

Кроме того, Олег Пругло задекларировал легковой автомобиль марки "Audi А 6" 1998 года выпуска, который, согласно декларации, находится в собственности департамента социальной защиты населения ОГА.

В течение 2015 года О.Пругло получил заработную плату по основному месту работы в размере 113 508 грн; пенсию в сумме 75169 грн; 218 грн компенсации за бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобиля; 2475 грн ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая; 120 грн материальной помощи чернобыльцу для оздоровления и 4163 грн доплаты на питание как чернобыльцу. Также в прошлом О.Пругло получил 3349 грн компенсации за предоставление социальных услуг инвалиду первой группы.

Напомним, председатель ГосЧС получил наследство и имеет сбережения.