Заступник голови Полтавської ОДА задекларував вісім автомобілів
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло заповнив е-декларацію. Згідно з даними декларації, Олег Пругло має чотири власні автівки та одне авто, власником якого значиться департамент соціального захисту. Дружина О.Пругла має три легкові автомобілі, інформує кореспондент УНН-Центр.
Відповідно до декларації, заступник голови ОДА має три квартири площами 47,4, 37 та 46 кв.м; гараж площею 30 кв.м та три земельні ділянки загальною площею 2529 кв.м.
Також у власності Олега Пругла чотири легкові автомобілі: "Citroen BX 19 TDR" 1987 року випуску, "ЗАЗ 965" 1968 року випуску, "МЗМА 400" 1953 року випуску, "BMW 735 І" 1987 року випуску та причіп до автомобіля 1992 року випуску. У дружини О.Пругла, згідно з декларацією, є легковий автомобіль "Daihatsu Sirion" 2008 року випуску, "ЗАЗ 965 А" 1966 року випуску та "ВАЗ 21011" 1989 року випуску.
Окрім того, Олег Пругло задекларував легковий автомобіль марки "Audi А 6" 1998 року випуску, який, згідно з декларацією, перебуває у власності департаменту соціального захисту населення ОДА.
Протягом 2015 року О.Пругло отримав заробітну плату за основним місцем роботи в розмірі 113 508 грн; пенсію в сумі 75 169 грн; 218 грн компенсації за бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля; 2475 грн щорічної разової грошової допомоги до 5 травня; 120 грн матеріальної допомоги чорнобильцю для оздоровлення та 4163 грн доплати на харчування як чорнобильцю. Також минулоріч О.Пругло отримав 3349 грн компенсації за надання соціальних послуг інваліду першої групи.
Нагадаємо, голова ДСНС отримав спадщину і має заощадження.