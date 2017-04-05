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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101332 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116767 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175574 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128576 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123990 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Заместитель генсека НАТО Р.Гетемюллер будет находиться в Киеве 6-7 апреля

Заместитель генсека НАТО Р.Гетемюллер будет находиться в Киеве 6-7 апреля

Киев  •  УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер будет находиться в Киеве 6-7 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Во время своего визита заместитель генерального секретаря встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкином, первым заместителем министра обороны Иваном Руснаком и другими должностными лицами высокого уровня. Она также встретится с лидерами крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

Так, 6 апреля Р.Гетемюллер примет участие в открытые Киевского форума, где она будет выступать с речью, а также ответит на вопросы.

Кроме того, она витупить перед студентами Киевского Национального университета Т.Шевченко.

Как сообщал УНН, 9 февраля заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что НАТО будет продолжать политическую и практическую поддержку Украины .

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