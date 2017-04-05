Заместитель генсека НАТО Р.Гетемюллер будет находиться в Киеве 6-7 апреля

"Во время своего визита заместитель генерального секретаря встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкином, первым заместителем министра обороны Иваном Руснаком и другими должностными лицами высокого уровня. Она также встретится с лидерами крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

Так, 6 апреля Р.Гетемюллер примет участие в открытые Киевского форума, где она будет выступать с речью, а также ответит на вопросы.

Кроме того, она витупить перед студентами Киевского Национального университета Т.Шевченко.

Как сообщал УНН, 9 февраля заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что НАТО будет продолжать политическую и практическую поддержку Украины .