Заступник генсека НАТО Р.Гетемюллер перебуватиме в Києві 6-7 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Заступник генсека альянсу Роуз Гетемюллер перебуватиме в Києві 6-7 квітня, передає УНН з посиланням на прес-службу НАТО.
"Під час свого візиту заступник генерального секретаря зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, першим заступником міністра оборони Іваном Руснаком та з іншими посадовими особами високого рівня. Вона також матиме зустріч з лідерами кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.
Так, 6 квітня Р.Гетемюллер візьме участь у відкриті Київського безпекового форуму, де вона виступатиме з промовою, а також відповість на питання.
Крім того, вона витупить перед студентами Київського Національного університету Т.Шевченка.
Як повідомляв УНН, 9 лютого заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що НАТО буде продовжувати політичну й практичну підтримку України.