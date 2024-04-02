Застрелил женщину за украинский язык: военный рф приговорен к 15 годам заключения

российский военный заочно приговорен к 15 годам заключения: он застрелил женщину за то, что разговаривала на украинском языке. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным заместителя командира 3-ого танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады (в/ч 54096, 1-й танковой армии западного военного округа ВС РФ) по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры доказали, что 2 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Изюме 35-летняя женщина подошла к штабу российских военнослужащих: именно в этом месте был WI-FI и связь. Она хотела позвонить своему брату, который проживает в Ивано-Франковской области.

Из штаба вышел 40-летний российский военный, который услышал украинскую речь от женщины, что его возмутило и разозлило. Он вышел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь. Потерпевшая погибла на месте. российский военный находится в розыске.

Приговор вынесла коллегия Дзержинского районного суда г. Харькова.

Продолжается срок на его апелляционное обжалование.

В прокуратуре отметили, поскольку осужденный пока скрывается от украинского правосудия, срок отбытия им наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания. Пока он уклоняется от отбывания наказания, назначенного ему по приговору суда, сроки давности останавливаются.

Напомним

Коллегия судей Ичнянского районного суда на Черниговщине вынесла решение приговорить к пожизненному заключению двух российских военных, которые 1 марта 2022 года расстреляли четырех мужчин на окраине села Ольшана Прилуцкого района.

