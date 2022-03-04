Застанься дома: украинцы создали сайт-обращение к белорусам, который призывает не идти на войну с Украиной

Детали

"Два года назад Украина стала домом для более чем 5000 белорусов, которые нашли в себе силы выступить против диктатуры и лжи. Сегодня белорусская власть направляет свою армию убивать тех, кто поддержал вас в сложное время", — сообщается на главной странице веб-ресурса.

Сайт информирует о последствиях войны с Украиной для русских по всему миру, что и неизбежно ждет белорусов за соучастие во вторжении. Сообщается о потерях мирного населения Украины и армии РФ, где количество погибших солдат личного состава достигло уже более 9000 человек. Опубликованы видеоразговоры с пленными захватчиками и фото с акций всемирной поддержки Украины.

"Застанься дома" содержит обращение к матерям, женам, дочерям Беларуси, ее солдатам и активистам: "сохраните семью; это не ваша война, а заказ на уничтожение украинского народа, выходите на улицы, пока не поздно".

"Просим активно распространять сайт, отправляя линк на телефоны, мэйлы и прямой рекламой на сябров", — призывают создатели сайта.