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Застанься дома: українці створили сайт-звернення до білорусів, що закликає не йти на війну з Україною

Застанься дома: українці створили сайт-звернення до білорусів, що закликає не йти на війну з Україною

Київ • УНН

 • 103001 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Задля інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни і створили сайт https://zastansyadoma.com/ — повідомляє комунікаційна агенція Postmen, інформує УНН.

Деталі

"Два роки тому Україна стала домом для понад 5000 білорусів, які знайшли у собі сили виступити проти диктатури та брехні. Сьогодні білоруська влада скеровує свою армію вбивати тих, хто підтримав вас у складний час", — повідомляється на головній сторінці веб-ресурсу.

Сайт інформує про наслідки війни з Україною для росіян по всьому світу, що й неминуче чекає на білорусів за співучасть у вторгненні. Повідомляється про втрати мирного населення України та армії РФ, де кількість загиблих солдат особистого составу сягла вже понад 9000 осіб. Опубліковано відеорозмови з полоненими загарбниками та фото з акцій всесвітньої підтримки України.

"Застанься дома" містить звернення до матерів, дружин, дочок Білорусі, її солдатів та активістів: "збережіть родину; це не ваша війна, а замовлення на знищення українського народу; виходьте на вулиці, поки не пізно".

"Просимо активно поширювати сайт, відправляючи лінк на телефони, мейли і прямою рекламою на сябрів", — закликають творці сайту.

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