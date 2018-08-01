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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31350 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95626 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121520 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129214 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167854 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152870 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140704 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Основатель WikiLeaks собирается покинуть свое убежище в Лондоне

Основатель WikiLeaks собирается покинуть свое убежище в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 9675 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скоро покинет посольство Эквадора в Лондоне - его убежище от уголовного преследования в течение последних шести лет. Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Источники сообщают, что в последнее время состояние здоровья Ассанжа ухудшилось, и ожидается, что в ближайшие недели он откажется от своей самоизоляции в посольстве.

Основатель WikiLeaks нашел убежище в посольстве, избегая обвинений в изнасиловании в Швеции и возможности экстрадиции в США из-за публикации секретных правительственных переговоров.

Но, как сообщает издание, его свобода вне посольства под вопросом. Ему по-прежнему угрожает арест.

Указано, что за последние месяцы дипломатические усилия по переговорам о его выходе удвоились из-за проблем с ухудшающимся здоровьем и тем, что терпение Эквадора, наконец, закончилось.

Ранее Ассанж опроверг сообщения эквадорских властей о наличии у него проблем со здоровьем и отметил, что наслаждается тем, что оказался в центре бури.

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