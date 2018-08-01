Основатель WikiLeaks собирается покинуть свое убежище в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скоро покинет посольство Эквадора в Лондоне - его убежище от уголовного преследования в течение последних шести лет. Об этом со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Источники сообщают, что в последнее время состояние здоровья Ассанжа ухудшилось, и ожидается, что в ближайшие недели он откажется от своей самоизоляции в посольстве.
Основатель WikiLeaks нашел убежище в посольстве, избегая обвинений в изнасиловании в Швеции и возможности экстрадиции в США из-за публикации секретных правительственных переговоров.
Но, как сообщает издание, его свобода вне посольства под вопросом. Ему по-прежнему угрожает арест.
Указано, что за последние месяцы дипломатические усилия по переговорам о его выходе удвоились из-за проблем с ухудшающимся здоровьем и тем, что терпение Эквадора, наконец, закончилось.
Ранее Ассанж опроверг сообщения эквадорских властей о наличии у него проблем со здоровьем и отметил, что наслаждается тем, что оказался в центре бури.