Засновник WikiLeaks збирається покинути своє укриття у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж скоро покине посольство Еквадору в Лондоні - його укриття від кримінального переслідування протягом останніх шести років. Про це з посиланням на дві людини, знайомих з ситуацією, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Джерела повідомляють, що останнім часом стан здоров'я Ассанжа погіршився, і очікується, що найближчими тижнями він відмовиться від своєї самоізоляції у посольстві.
Засновник WikiLeaks знайшов укриття в посольстві, уникаючи обвинувачень у згвалтуванні в Швеції і можливості екстрадиції в США через публікацію секретних урядових переговорів.
Але, як повідомляє видання, його свобода за межами посольства під питанням. Йому, як і раніше, загрожує арешт.
Зазначено, що за останні місяці дипломатичні зусилля щодо переговорів про його вихід подвоїлися через проблеми з погіршенням здоров'ям і тим, що терпіння Еквадору, врешті, закінчилося.
Раніше Ассанж спростував повідомлення еквадорської влади про наявність у нього проблем зі здоров'ям і зазначив, що насолоджується тим, що опинився у центрі бурі.