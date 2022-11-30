Основатель Alibaba на фоне давления власти покинул Китай - СМИ

Детали

FT пишет, что миллиардер покинул страну на фоне давления власти на технологические компании. Два года назад на конференции в Шанхае Ма подверг критике правительство Китая за регуляторные меры. После этого он начал редко появлялся на публике.

Как рассказали источники на условиях анонимности, последние полгода бизнесмен и его семья живут в центре Токио.

Издание также добавляет, что сейчас Ма совмещает бизнес и отдых, посещает горнолыжные курорты и совершает регулярные поездки в США и Израиль. В общем собеседники FT приводят разные сведения о том, чем именно миллиардер занимается сейчас.

Дополнение

В апреле 2021 года Государственное управление рыночного регулирования Китая оштрафовало Alibaba Group Holding Limited за нарушение антимонопольного законодательства на 18,2 млрд юаней (2,8 млрд долларов). Это считается рекордным для Китая корпоративным штрафом. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе.

Справка

Ма Юнь (или Джек Ма) — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Первый бизнесмен из материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. Самый богатый человек Китая и 19-й самый богатый в мире (по оценкам Bloomberg, 42,9 млрд долларов на ноябрь 2019). По ноябрю 2021 года потерял статус самого богатого человека КНР и занял пятое место в рейтинге.