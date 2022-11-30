Засновник Alibaba на тлі тиску влади покинув Китай – ЗМІ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47703 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 86417 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 116837 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 166328 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 190079 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 374929 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 227141 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195039 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 348166 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459469 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 43335 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 40815 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 42247 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 20603 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 35833 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 374946 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 348178 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 562780 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 691752 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 709800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 83453 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 120049 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 204729 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 230290 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 223168 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Засновник Alibaba на тлі тиску влади покинув Китай – ЗМІ

Засновник Alibaba на тлі тиску влади покинув Китай – ЗМІ

Київ • УНН

 • 2263447 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Засновник Alibaba Джек Ма виїхав з Китаю та останні півроку проживає в Токіо. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

FT пише, що мільярдер покинув країну на тлі тиску влади на технологічні компанії. Два роки тому на конференції в Шанхаї Ма розкритикував уряд Китаю за регуляторні заходи. Після цього він почав рідко з’являвся на публіці.

Як розповіли джерела на умовах анонімності, останні пів року бізнесмен та його сім’я живуть у центрі Токіо.

Видання також додає, що зараз Ма суміщає бізнес і відпочинок, відвідує гірськолижні курорти та здійснює регулярні поїздки до США та Ізраїлю. Загалом співрозмовники FT наводять різні відомості про те, чим саме мільярдер займається зараз. 

Доповнення

У квітні 2021 року Державне управління ринкового регулювання Китаю оштрафувало Alibaba Group Holding Limited за порушення антимонопольного законодавства на 18,2 млрд юанів (2,8 млрд доларів). Це вважається рекордним для Китаю корпоративним штрафом. Регулятор звинуватив компанію, відому на європейському ринку за інтернет-магазином AliExpress, у примусі продавців торгувати тільки на одній платформі.

Довідка 

Ма Юнь (або Джек Ма) — китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group. Перший бізнесмен з материкового Китаю, чиє фото було опубліковано на обкладинці журналу Forbes. Найбагатша людина Китаю та 19-а найбагатша у ​​світі (за оцінками Bloomberg, 42,9 млрд доларів на листопад 2019). Станом на листопад 2021 року втратив статус найбагатшої людини КНР та посів п'яте місце у рейтингу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04