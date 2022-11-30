Засновник Alibaba на тлі тиску влади покинув Китай – ЗМІ

Деталі

FT пише, що мільярдер покинув країну на тлі тиску влади на технологічні компанії. Два роки тому на конференції в Шанхаї Ма розкритикував уряд Китаю за регуляторні заходи. Після цього він почав рідко з’являвся на публіці.

Як розповіли джерела на умовах анонімності, останні пів року бізнесмен та його сім’я живуть у центрі Токіо.

Видання також додає, що зараз Ма суміщає бізнес і відпочинок, відвідує гірськолижні курорти та здійснює регулярні поїздки до США та Ізраїлю. Загалом співрозмовники FT наводять різні відомості про те, чим саме мільярдер займається зараз.

Доповнення

У квітні 2021 року Державне управління ринкового регулювання Китаю оштрафувало Alibaba Group Holding Limited за порушення антимонопольного законодавства на 18,2 млрд юанів (2,8 млрд доларів). Це вважається рекордним для Китаю корпоративним штрафом. Регулятор звинуватив компанію, відому на європейському ринку за інтернет-магазином AliExpress, у примусі продавців торгувати тільки на одній платформі.

Довідка

Ма Юнь (або Джек Ма) — китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group. Перший бізнесмен з материкового Китаю, чиє фото було опубліковано на обкладинці журналу Forbes. Найбагатша людина Китаю та 19-а найбагатша у ​​світі (за оцінками Bloomberg, 42,9 млрд доларів на листопад 2019). Станом на листопад 2021 року втратив статус найбагатшої людини КНР та посів п'яте місце у рейтингу.