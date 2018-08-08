Заседание правительства на этой неделе не планируется

"На этой неделе проведения заседание правительства не планируется", - сказали в Кабмине.

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Добавим, что заседание украинского правительства, как правило, происходят по средам в 11:00. Предыдущее заседание правительства состоялось 26 июля.

Напомним, Кабинет Министров Украины уволил заместителей министра финансов Юрия буцу и Сергея Марченко. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.