Засідання уряду цього тижня не планується
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Цього тижня Кабінет Міністрів України не планує проводити засідання. Про це УНН повідомили в уряді.
“Цього тижня проведення засідання уряду не планується”, — сказали у Кабміні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кабміні розповіли, яку зарплату отримують віце-прем’єри
Додамо, що засідання українського уряду, як правило, відбуваються щосереди об 11:00. Попереднє засідання уряду відбулось 26 липня.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України звільнив заступників міністра фінансів Юрія Буцу та Сергія Марченка. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер.